«محيي الدين»: إكسبو منصة لتواصل الحضارات وفرصة للتغلب على آثار كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إنه يهنئ شعب الإمارات العربية وقيادته وحكومته للإعداد المتميز لإكسبو 2020 والافتتاح المبهر والمبهج اليوم الذي يشرف الإمارات والدول العربية والشرق الأوسط، لافتا إلى أن دولا أخرى عليها القيام بمجهودات عظيمة مماثلة لما فعلته الإمارات، والتي طعمت 95% من المواطنين والمقيمين بها بلقاح كورونا، حصل منهم 85% على الجرعة الأولى.

احتفاء بما فعلته الإمارات بـ 50 سنة

وأشار «محيي الدين» خلال مداخلة عبر تطبيق زوم على فضائية «Sky News Arabia»، اليوم الخميس، إلى كلمات قادة الإمارات اليوم في الافتتاح، ومنها كلمة الشيخ نهيان بن آل مبارك والشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد، وكلها تعد احتفاء بما فعلته الإمارات خلال 50 سنة من تاريخ تأسيسها.

تنظيم إكسبو تحد لكورونا

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن العالم يحتاج حاليا لتكاتف القوى والعقول لعلاج المشكلات المترتبة على جائحة كورونا وغيرها، مشيرا إلى أن إقامة إكسبو يؤكد أنه الممكن تحقيق أهداف التنمية 2030، وكذلك التغلب على مشكلات تغيرات المناخ.

فرصة لاستئناف الحضارة

وتابع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: «في الوقت الذي توجد مناوشات عدة في بقاع عديدة من العالم، من الجميل أن تحتضن منطقتنا في العالم العربي هذه المنصة للتواصل مع الحضارات، وأقتبس كلمة محمد بن راشد في أحد المؤاتمرات أن التجمعات العالمية فرصة لاستئناف الحضارة، لذا نتوقع وجود لقاءات وحلول عملية لمستقبل أفضل للبشرية».

«محيي» يزور الإمارات

وأشار «محيي الدين»، إلى أن إكسبو يعرض حلولا ذكية للمستقبل، مبينا أنه سيزور الإمارات قريبا ليشارك ضمن المجالس العالمية للتنمية المستدامة، لأنه مسؤول عن المجلس الخاص لمكافحة الفقر، حيث سيجري مناقشات مع وزراء إماراتيين من أجل تقديم حلول عملية للفقر وفقا لـ3 محاور مرتبطة به وهي الغذاء والطاقة والمياه، مبينا أن إكسبو يعد قدحا للأفكار لإنتاج منتجات أكثر كفاءة وأقل تكلفة.