خبير: الدولة ضبطت حوالي مليار جنيه كانت تستخدم لتمويل الإرهاب

قال محمد مرعي، خبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على إعلان وزارة الداخلية إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي، إن المبلغ المضبوط كبير جدًا، لأنه يصل إلى أكثر من 130 مليون جنيه بالعملة المصرية، مشددًا على أن الدولة ضبطت منذ عدة سنوات مبالغ وأصول تصل قيمتها إلى حوالي مليار جنيه منها مستشفيات ومدارس وشركات صرافة ومحال التجزئة، وغيرها كانت كلها مشاريع يستخدم عائدها في تمويل الإرهاب.

توظيف الأموال في الإرهاب

وأضاف «مرعي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، أن الجماعة الإرهابية كانت تستغل الحاجة الاجتماعية لدى الناس لتوظيفها وفقًا لسياسات الجماعة ويستغلون هذه الأموال في تمويل الإرهاب والتحريض على الدولة بين الأسر محدودة الدخل التي تحتاج إلى الرعاية الاجتماعية، وكانوا ينشرون أفكار التنظيم الإرهابي بينهم.

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

وشدد خبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على أن الدولة كانت تعمل على تجفيف منابع التمويل نفسه، وهذا أساس أي مواجهة، والولايات المتحدة نفسها كانت تغلق مصادر التمويل الخاصة بتنظيمات داعش والقاعدة وغيرها، موضحا أن اللافت في بيان وزارة الداخلية هو اسم صفوان ثابت، لأن بعض المؤسسات الدولية كانت تتعامل مع قضيته على أنه رجل أعمال، ولكن الأمر معه بدأ منذ عدة سنوات عندما جرى التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية منذ 2015، مشددًا على أن هذه المنظمات تحاول نشر مسألة حبسه على أنه استهداف لرجال الأعمال وهذا غير صحيح.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية، موضحة أنهم عثروا على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار وعملات أخرى وكمية من الذخائر.