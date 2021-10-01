سلوى خطاب: أمينة رزق سبب دخولي الفن

قالت الفنانة سلوى خطاب، إن حب الناس ليس سهلا وهو أمر غالٍ جدا، مبينة أن حب الناس يفوق كل الثروات الموجودة في الدنيا، مؤكدة أنها تتفاجأ بتكريمها، وخاصة تكريمها الأخير في مهرجان الإسكندرية السينمائي، مشيرة إلى أنها ترى أنه ما زال لديها الكثير لتقدمه ولا تكتفي بالتكريمات ولكنها تريد كتابات جديدة لتخرج الطاقات الموجودة عندها.

أقنعت جدتي بأن أصبح مثل أمينة رزق

وأضافت «خطاب» خلال استضافتها في برنامج «يحدث في مصر» على فضائية MBC مصر، أمس الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الفنانة القديرة أمينة رزق سبب دخولها الفن، حيث أقنعت جدتها بأن تصبح مثلها لأجل أن تترك كلية التجارة لأنها لا تحب الرياضيات.

زعلت إني معنديش تاريخ مسرح

وواصلت قائلة: «قدمت لما طلبوا أول دفعة بنات في المسرح»، متابعة: «مفتكرتش إن أنا تعبت لما قالولي نعمل كتاب عنك، وقعدت أفكر عندي كم عمل كويس في التليفزيون والسينما وكانوا علامات بس زعلت أوي على المسرح مش معقولة أبقى خريجة مسرح وميبقاش في جيلنا تاريخ مسرح واللي قبلينا كان عندهم تاريخ مسرح، المسرح نبض وثقافة ووعي وحتى يعمل روح حلوة للناس ورسالته مباشرة وسريعة، مش معقولة كل مسارح الدولة في مصر متبقاش فيها أعمال وإحنا المسرحيين برضه علينا دور ولازم نسعى».

يحيى الفخراني يحترم الجمهور

وأوضحت الفنانة أن نجاح الفنان يحيى الفخراني في المسرح يثبت أن الجمهور يريد من يحترم عقليتهم حتى إذا كان يقدم ضحكا وكوميديا لهم، مؤكدة أنها تريد تقديم عدة أعمال في المستقبل خاصة في ظل وجود أشخاص يكتبون ببراعة، مشددة على أنها تحب العمل مع الجيل الجديد.