«شاكوش» عن أزمته مع «البحراوي»: هجوم الجمهور مفتعل وفيه ناس بتولعها

قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إنه قدم التماسًا لنقابة الموسيقيين على قرار إيقافه، وينتظر النظر في الالتماس، معقبًا: «أنا تحت أمر النقابة في أي قرار».

أنا اعتذرت عن خطئي في فيديو

وتابع «شاكوش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن المشكلة كانت قاصرة بينه وبين الفنان رضا البحراوي، ولا يعلم سبب دخول الفرق الموسيقية في هذه المشكلة، معقبًا: «الفرق الموسيقية افتكروا إني بغلط فيهم، أنا اعتذرت عن خطئي في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي».

الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على راسي من فوق

وأضاف: «الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، على راسي من فوق، وإحنا غلطنا واعتذرنا وتأسفنا في النقابة، وقولنا إن ما ينفعش تحصل أي خلافات قدام الجمهور، هجوم الجمهور عليا مفتعل من البعض.. في ناس بتخش تولع الدنيا».

حسن شاكوش يكشف تفاصيل خلافه مع رضا البحراوي

وأوضح حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، أن البعض حزين من تصالحه مع الفنان رضا البحراوي، موجهًا اعتذاره للجمهور: «المشكلة اللي حصلت مع البحراوي لن تتكرر مرة أخرى، ودي أول مشكلة ليا، عمري في حياتي ما تكلمت عن أحد، وكنت بسمع شتمتي بنفسي، وباخد بعضي وامشي عشان المكانة اللي أنا فيها دلوقتي».

وعلق «شاكوش» على بيان النقابة بعدم وجوده مرة أخرى في المستقبل الغنائي، قائلاً: «أنا تحت أمر النقابة، واللي هما شايفينه».

هل سيدفع «شاكوش» ضريبة يوتيوب؟

وعن استعداده لدفع الضرائب المفروضة على قنوات اليوتيوب، قال «شاكوش»: «الحمد لله الضرائب عندي خلصانة، أنا الحمد لله مظبط كل حاجة، والدنيا معايا تمام في الضرائب بفضل الله».

وبدأت أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، في أثناء إحدى الحفلات بالساحل، بسبب وجود فرقة الأخير على المسرح قبل إحياء الأول فقرته الغنائية، وبعدها تراشق الاثنان بالألفاظ عبر السوشيال ميديا.

وتدخلت نقابة الموسيقيين، وأوقفت حسن شاكوش لأجل غير مسمى، وكذلك رضا البحراوي لمدة شهرين.