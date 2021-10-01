254 عضوا في «النواب الأمريكي» يصوتون على مشروع قرار يجنب إغلاق الحكومة

صوَّت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، بالموافقة على إجراء أقره «الشيوخ» يجنب إغلاقا جزئيا للحكومة، ودعم 254 عضوا في «النواب» مشروع القرار، الذي نص على تفادي الإغلاق من خلال تمويل الجهات الاتحادية خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ، اليوم الجمعة، بينما عارضه 175 مشرعا آخرين.

وجاءت الموافقة بعد أن صوت 65 سناتورا في «الشيوخ» لصالح تبني الوثيقة بينما رفضها 35 عضوا آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واتجه مشروع القانون الآن إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي من المتوقع أن يوقع على الإجراء ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، عندما يكون التمويل الحكومي الحالي على وشك الانتهاء.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، وقع بايدن، على مشروع قانون مؤقت أقره الكونجرس لتجنب إجبار الحكومة الأمريكية على الإغلاق بسبب نقص التمويل.

الرئيس الأمريكي يوجه شكره لـ المشرعين المشاركين في العمل على الوثيقة

وقال «البيت الأبيض»، في بيان، إنه، تم التوقيع على الوثيقة كقانون تشريعي، مشيرؤا إلى أن، بايدن وجه شكره لـ المشرعين المشاركين في العمل على الوثيقة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

580 منتحرا في صفوف الجيش الأمريكي في عام 2020

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية«البنتاجون»، أمس الخميس،أن عدد جنود الجيش الذين انتحروا خلال العام الماضي 2020 بلغ 580، من بينهم 384 من الجنود العاملين.

وأوضح «البنتاجون» في تقرير، أن من بين المنتحرين 175 ينتمون للقوات البرية، و81 من القوات الجوية، و66 من القوات البحرية، فيما انتحر 62 فردا من سلاح مشاة البحرية، و196 فردا من مقاتلي الحرس الوطني والاحتياط.

وأشارت الأرقام المسجلة في عام 2020 إلى ارتفاع ضحايا الانتحار مقارنة مع عام 2019 الذي رصدت فيه 504 حالات انتحار في الجيش.

وزير الدفاع اللأأمريكي: البيانات المقدمة مقلقة

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن البيانات المقدمة مقلقة، وعدد حالات الانتحار بين العسكريين وعائلاتهم لا يزال مرتفعا للغاية، مشيرا إلى أن الوضع لا يتغير في الاتجاه الصحيح.