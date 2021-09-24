واشنطن: المصالحة مع فرنسا بعد أزمة الغواصات ستستغرق وقتا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الخميس، إن واشنطن تدرك أن المصالحة مع فرنسا بعد أزمة الغواصات ستستغرق وقتا، وتتطلب عملا دؤوبا من جانب الولايات المتحدة، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس،في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا في نيويورك، إن ذلك لن يترجم ببيانات فحسب، بل أيضا بأفعال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف بلينكن، إن البلدين الحليفين يمكنهما فعل المزيد والقيام بعمل أفضل، متحدثا عن أهمية فرنسا، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وكان الوزير الأمريكي، عقد أمس الخميس، لقاء في نيويورك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وقال بلينكن متحدثا عن لودريان: «نحن أصدقاء منذ فترة طويلة. لدي تقدير كبير له».

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، إطلاق شراكة أمنية ثلاثية جديدة مع أستراليا وبريطانيا، وقالت إن الدولتين ستعملان أيضا على تزويد أستراليا بغواصات نووية مسلحة تقليديا.

من جانبها، ألغت حكومة أستراليا صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية، وقررت استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي.

نائب ديمقراطي يفشل في الحصول على دعم لتمرير تعديل لإنهاء التدخل الأمريكي في سوريا

وفي سياق آخر، فشل النائب الديمقراطي جمال بومان، في الحصول على الدعم اللازم لتمرير التعديل الذي طرحه لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا. وطلب النائب الديمقراطي الدعم لتعديل على قانون الدفاع الوطني لاتخاذ خطوة مهمة نحو استعادة صلاحيات الكونجرس الحربية وطرح الوجود العسكري غير المصرح به في سوريا على نقاش طال انتظاره في الكونجرس.

ووثق فيديو النائبة الأمريكية التقدمية ألكساندريا كورتيز وهي تبكي بعد أن أقر مجلس النواب بالأغلبية تمويل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي. وكان مجلس النواب الأمريكي، أقر أمس الخميس، بأغلبية ساحقة تشريعا لتقديم مليار دولار لإسرائيل لتحديث منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية.

وصوت 9 أعضاء بينهم 8 من الديمقراطيين، ضد تمويل القبة الحديدية ولكن تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 420 صوتا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

Alexandria Ocasio-Cortez @AOC crying after today’s vote. She must have realized she forgot to press the “no” button. pic.twitter.com/ArkGvRasQN — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) September 24, 2021

وصوت ضد التمويل النواب إلهان عمر، ورشيدة طليب، وإيانا بريسلي، وكوري بوش، وماروي نيومان، وراؤول جريجاليفا، وجارسيا، والجمهوري توماس ماسي.

הדמעות היו רגע לפני ההחלטה שלה לשנות את ההצבעה מ'נגד' ל'נמנע'.

כנראה קשור לשאיפות הפוליטיות שלה, בין היתר קרב אפשרי על מושב סנאט https://t.co/8nrvlOoOXK — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 23, 2021

«البنتاجون»: أوستن ووزير جيش الاحتلال تعهدا بمواصلة التعاون الوثيق بشأن الأمن الإقليمي

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن وزير الدفاع لويد أوستن ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس تعهدا بمواصلة التعاون الوثيق بشأن الأمن الإقليمي ، مضيفة إن المسؤولان بحثا متطلبات إسرائيل الدفاعية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي الشأن الإيراني، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن فرصة إحياء الاتفاق النووي مع طهران ما زالت قائمة، رغم أن إيران لم تقترح موعدا لاستئناف المفاوضات ولم تعلن ما إذا كانت ستعود للتفاوض.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير في الخارجية-طلب عدم نشر اسمه- أن صبر واشنطن لن يستمر إلى ما لا نهاية، وقال إن الأمر يعتمد على التقدم التقني في البرنامج النووي الإيراني وعلى تقييم أوسع نطاقا من جانب واشنطن وشركائها بشأن ما إذا كانت إيران راغبة في إحياء الاتفاق، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

بدورها، أعلن «البنتاجون»، أن واشنطن تعتزم إتمام تخلصها من الأسلحة الكيمياوية عام 2023، وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون برامج الحماية الكيمياوية والبيولوجية، براندي فان، خلال ندوة عقدتها منظمة غير حكومية مختصة بالرقابة على الأسلحة: «فيما يخص الالتزامات المحددة بموجب التشريعات، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الموعد الأقصى المحدد، وهو 31 ديسمبر 2023».

وأوضحت «فان»، أن الولايات المتحدة قامت بإتلاف 97% من ترسانتها الكيمياوية حتى الآن.