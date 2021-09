واشنطن: المصالحة مع فرنسا بعد أزمة الغواصات ستستغرق وقتا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الخميس، إن واشنطن تدرك أن المصالحة مع فرنسا بعد أزمة الغواصات ستستغرق وقتا، وتتطلب عملا دؤوبا من جانب الولايات المتحدة، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس،في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا في نيويورك، إن ذلك لن يترجم ببيانات فحسب، بل أيضا بأفعال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف بلينكن، إن البلدين الحليفين يمكنهما فعل المزيد والقيام بعمل أفضل، متحدثا عن أهمية فرنسا، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وكان الوزير الأمريكي، عقد أمس الخميس، لقاء في نيويورك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وقال بلينكن متحدثا عن لودريان: «نحن أصدقاء منذ فترة طويلة. لدي تقدير كبير له».

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، إطلاق شراكة أمنية ثلاثية جديدة مع أستراليا وبريطانيا، وقالت إن الدولتين ستعملان أيضا على تزويد أستراليا بغواصات نووية مسلحة تقليديا.

من جانبها، ألغت حكومة أستراليا صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية، وقررت استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي.

وفي سياق آخر، فشل النائب الديمقراطي جمال بومان، في الحصول على الدعم اللازم لتمرير التعديل الذي طرحه لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا. وطلب النائب الديمقراطي الدعم لتعديل على قانون الدفاع الوطني لاتخاذ خطوة مهمة نحو استعادة صلاحيات الكونجرس الحربية وطرح الوجود العسكري غير المصرح به في سوريا على نقاش طال انتظاره في الكونجرس.

ووثق فيديو النائبة الأمريكية التقدمية ألكساندريا كورتيز وهي تبكي بعد أن أقر مجلس النواب بالأغلبية تمويل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي. وكان مجلس النواب الأمريكي، أقر أمس الخميس، بأغلبية ساحقة تشريعا لتقديم مليار دولار لإسرائيل لتحديث منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية.

وصوت 9 أعضاء بينهم 8 من الديمقراطيين، ضد تمويل القبة الحديدية ولكن تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 420 صوتا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

