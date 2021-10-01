«الأوقاف» تشهد افتتاح مسجدين جديدين شرق الأقصر اليوم

أعلن سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، افتتاح مسجدين بمركز ومدينة الطود شرق المحافظة، اليوم الجمعة، الأول من شهر أكتوبر، في إطار الدور الديني والتوعوي للأوقاف لمواجهة التطرف ونشر الوسطية وتحرير دور العبادة من سيطرة الجماعات المتشددة.

افتتاح مسجدين جديدين بالطود

وقال سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إن المديرية ستفتتح مسجدين جديدين عقب الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز بالكامل داخل مركز ومدينة الطود، لافتا إلى افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان وهو التابع لمركز ومدينة الطود، فضلًا عن مسجد المصطفى التابع نجع العبور بمركز ومدينة الطود شرق المحافظة، تحت إشراف وكيل وزارة الأوقاف بحضور عدد من قيادات إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، فضلًا عن مسؤولي إدارة الأوقاف بالطود.

تسلم 32 طن لحوم صكوك أضاحي

وتسلمت مديرية أوقاف الأقصر دفعة جديدة من الدفعات المخصصة للحوم صكوك الأضاحي للعام الهجري الحالي وقدرها 4 أطنان، على أن يجري بدء توزيعها على غير القادرين من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، بهذا تكون مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر قد استقبلت حتى اليوم 32 طنا من لحوم صكوك الأضاحي قامت بتوزيعها على الأهالي والأسر غير القادرين داخل المراكز والقرى بالمحافظ، بحضور وكيل الوزارة سيد عبد الدايم، ومسؤولي الدعوة.