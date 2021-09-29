الأوقاف تطلق هاشتاج «نبي الرحمة» احتفالا بالمولد النبوي الشريف 2021

أطلقت وزارة الأوقاف، هاشتاج نبي الرحمة «صلى الله عليه وسلم»، احتفالا باقتراب موعد المولد النبوي الشريف 2021، ونشرت الوزارة مقتطفات شعرية في حب رسول الله، مؤكدة أنه سيتم نشر تلك المقتطفات تباعا من اليوم حتى نهاية ربيع الأول.

مقتطفات شعرية احتفال بمولده الشريف

وقالت وزارة الأوقاف، في حملة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: «رجاء الفوز بشفاعته يوم القيامة والشرب من يده الشريفة عند الحوض شربة لا نظمأ بعدها أبدًا، ولتكون زادًا لمحبي رسول الله من الخطباء والمنشدين والمحبين والعاشقين».

وقال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، في أحد المقتطفات الشعرية، احتفالا بمولد النبوي الشريف 2021: « تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصايا وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلك السماوات الشهاب».

موعد المولد النبوي الشريف 2021

ووفقا لهيئة البحوث الفلكية، فإن موعد المولد النبوي الشريف 2021 هو يوم الإثنين 18 أكتوبر المقبل، مؤكدة أن موعد المولد النبوي الشريف يوافق 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443.

جدير بالذكر أن الاحتفال بالمولد النبوي يعد من أفضل الأعمال التي تقربنا من الله بحسب فتاوى دار الإفتاء المصرية «الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلّى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلّى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم، قد سنَّ لنا الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف.