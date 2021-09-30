إزالة تعديات على 70 فدانا بجنوب الأقصر بتعليمات رئاسية

استمرار لتنفيذ الموجة الـ18 لإزالة جميع التعديات على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون مع أي تعديات على أملاك الدولة، وجه محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، رؤساء المدن بإزالة جميع المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كافة المناطق بمراكز المحافظة.

إزالة مخالفات على مساحة 70 فداناً بمركز إسنا

في هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية «النمسا»، دائرة المركز، أسفرت عن إزالة زراعات وبعض الأسوار والمباني في المهد، لعدد 4 حالات تعديات على أراضي أملاك الدولة، في محيط 70 فداناً و4 قراريط بناحية «حاجر النمسا».

إزالة 9 مخالفات بناء على مساحة 2695 متراً بالنمسا

وفي نفس الإطار، تمكنت الحملة من إزالة 9 مخالفات بناء على مساحة 2695 متراً مربعاً، عبارة عن تعديات ببناء أسوار وإنشاءات بالطوب الأبيض، على مساحات أراضي أملاك دولة، دون سند قانوني أو أوراق، وذلك بقرية «النمسا»، التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تم تنفيذ الحملة بمشاركة نواب رئيس المركز، صباح منصور، وعبد الرحيم طايع، ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، أحمد الطيب، ورئيس قرية النمسا، محمد عشري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب، اللواء الدكتور ولاء رضوان، والعقيد مروان عاطف نصار، مأمور مركز شرطة إسنا.