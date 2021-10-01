مميزات «كيا أكسيد» الجديدة مقارنة بـ«نيسان جوك موديل 2022»

منذ أيام استقبلت السوق المحلية طراز «كيا أكسيد» اليابانية موديل 2022، ضمن قائمة السيارات الجديد المطروحة مؤخرًا بالسوق المصرية.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «كيا اكسيد موديل 2022» وأهم التجهيزات، مقارنة بأسعار وتجهيزات طراز «نيسان جوك موديل 2021» ضمن قائمة المنافسين في فئة السيارات الكروس أوفر، والفئة السعرية والتجهيزات الخاصة.

قائمة أسعار كيا أكسيد 2022

-تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 364.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 399.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 160 حصان، وعزمم أقصى للدوران 253 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9.2 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تأتي بأبعاد (4395 ملم الطول، 1826 ملم العرض، 1495 ملم الارتفاع).

-تصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 426 لتر.

قائمة أسعار نيسان جوك 2022

-تتوافر السيارة داخل السقو المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 357.500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 387.500 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 397.500 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1 لتر 1000 سي سي تربو، ينتج قوة 117 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، أو إمكانية استخدام ناقل حركة يدوي.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 10.4 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تأتي بأبعاد (4210 ملم الطول، 1800 ملم العرض، 1595 ملم الارتفاع).

-تصل سعة الصندوق الخلفي لنحو 422 لتر.