المشاط: «إكسبو دبي» فرصة للمجتمع الدولي للتعافي من آثار كورونا

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن معرض إكسبو دبي 2020، ينعقد في وقت استثنائي للغاية في تاريخ العالم، حيث يمثل فرصة للمجتمع الدولي من أجل التعافي من آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضافت المشاط، في تصريحات خاصة لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن معرض إكسبو الذي تشارك فيه أكثر من 190 دولة، فرصة لدول العالم لتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر والخبرات، وعرض التجارب الناجحة، بما يعزز التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك بين الدول في سبيل تحقيق التنمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

المشاط: المعارض الدولية أحد المظاهر الواقعية للتعاون متعدد الأطراف

وأشارت المشاط، إلى أن المعرض الذي تستضيفه دبي سيكون حدثا فريدا من نوعه، وامتدادا لمسيرة معارض إكسبو التي تنظم منذ 170 عاما وكانت شاهدة على التطور الذي شهده العالم على مر العصور، وأضافت الوزيرة المصرية، أن المعارض الدولية أحد المظاهر الواقعية للتعاون متعدد الأطراف، التي من خلالها يتم تعزيز العمل المشترك والتكاتف بين الدول.

وتابعت المشاط قائلة، إن التكنولوجيات الحديثة والأفكار المبتكرة والثقافات المتنوعة التي سيتم عرضها خلال معرض إكسبو 2020 دبي، ستمثل فرصة كبيرة للشباب من مختلف أنحاء العالم للتعرف إلى التنوع الذي يتميز به العالم، وتعزيز عملية تبادل الأفكار والتعرف على أحدث الابتكارات.

وأشارت المسؤولة المصرية، إلى أن المعرض يحكي تاريخ العالم ومراحل تطوره الرئيسية، وصولا إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتطلع العالم للتنمية المستدامة، معربة عن تطلعها إلى مشاركة مصرية فعالة خلال فعاليات المعرض.

وفي سياق آخر، تضمنت فيديوهات تداولها رواد موقاع التواصل الاجتماعي من حفل افتتاح إكسبو، مقطعاً مصوراً للشيخ زايد بن حمدان آل نهيان يسير على قدميه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في عملية «عاصفة الحزم» في اليمن.

وظهرت لـ زايد بن حمدان العديد من الفيديوهات في الفترة السابقة وهو على كرسي متحرك بفعل الإصابة،وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.