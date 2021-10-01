طبيب يكشف الفئات المستحقة للجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أجرت بعض الشركات المصنعة للقالحات حول التطعيم الدراسات عن جرعة ثالثة معززة لبعض الفئات من لقاح كورونا للحماية من الإصابة بعدوي بفيروس كورونا أو المتحورات الجديدة للفيروس، ووفقا لنتائج الدراسات التي أجريت في إدارة الغذاء والدواء والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تبينت أهمية وجود جرعة إضافية لبعض الفئات.

الفئات التي تحتاج للجرعة الثالثة هم أكثر الفئات المخالطة لمجموعات محيطة بهم

وقال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفي العزل بالعبور، إن الجرعة الثالثة للقاح كورونا ليست لكل الفئات العمرية بل هي ضرورية للحفاظ على أرواحهم وحياة الآخرين من العدوى من فيروس كورونا، موضحا أن الفئات التي تستحق الجرعة الثالثة الإضافية أو المعززة للأشخاص الذين تجاوز عمرهم أكثر من 65 عاما، والمعلمين في المدراس والهيئات الدراسية العاملة بالجامعات، بالإضافة إلي العاملين بالقطاع الطبي.

وأضاف ثروت في تصريحات لـ«الوطن» أن الأعراض المصاحبة عند أخذ الجرعة الثالثة تتشابه مع الأعراض المصاحبة لمثل باقي الأعراض التي تظهر عقب أخذ الجرعتين الأولي والثانية والتي تتمثل في وجود ألم في مكان الحقن، ارتفاع درجات الحرارة، ألم في المفاصل أو عضلات الجسم، موضحا أن الجرعة الثالثة المعززة ليست لكل اللقاحات وستكون لبعض اللقاحات التي لها فاعلية أقل ولا تستمر طويلا في الجسم.

الدراسات تشير لاستخدام جرعة ثالثة من لقاح فايزر

وفي دراسة أجريت بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء حاليا، على حاجة العديد من الأمريكيين إلى جرعات معززة، أوضحت أن كل من انقضى ستة أشهر على تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فايزر، وضمن المجموعات الثلاث الأكثر عرضة للخطر، هو مؤهل لتلقي الجرعة المعززة.

وأوضحت الدراسة، أن الفئات التي تستحق للجرعة الثالثة تضم الأشخاص الذين يبلغون 65 عاما وما فوق، وتشمل الثانية من يعانون من ظروف صحية تعرضهم لمرض شديد في حال الإصابة بفيروس كورونا، ومنهم مرضى السمنة المفرطة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى المزمنة وغيرها، فيما الثالثة تعنى بالعاملين ومنتسبي في أماكن تعرضهم لمعدلات مرتفعة من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى النظر في توسيع نطاق التوصيات في شأن من عليه الحصول على جرعات معززة، وطلبت مودرنا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية النظر في الجرعات المنشطة للأشخاص الذين حصلوا على لقاحها، بينما لم تقدم جونسون آند جونسون على ذلك بعد.