أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات بالجيزة دون التسجيل على الموقع

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية، موضحة أنه يمكن لجميع الطلاب الجامعية التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزًا جرى تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

أماكن تلقي لقاح كورونا دون تسجيل لطلاب الجامعات بمحافظة الجيزة

وحددت الصحة والسكان 8 مراكز شباب لطلاب الجامعات للحصول على لقاح كورونا دون تسجيل في محافظة الجيزة، وهما:

ـ مركز شباب السلام.

ـ مركز شباب وراق العرب.

ـ مركز شباب البدرشين.

ـ مركز شباب العياط.

ـ مركز شباب السادس.

ـ مركز شباب ميت عقبة.

ـ مركز شباب الشيخ زايد.

ـ مركز شباب نكلا.

جهود وزارة الصحة لتوفير لقاح كورونا للطلاب

وناشدت وزارة الصحة والسكان مجددًا جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا بسرعة التوجه إلى مراكز التطعيمات لتلقي لقاح فيروس كورونا، ودون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، للحصول على اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد2021ـ 2022، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الطلاب، مما يساهم في انتظام العملية التعليمية، مؤكدة على أن إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code» مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أنه جاري الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني «Egypt Health Passport»، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، إذ يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.