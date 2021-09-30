أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات بالإسكندرية دون التسجيل على الموقع

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية، موضحة أنه يمكن لجميع الطلاب الجامعية التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزًا جرى تجهيزهم لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

أماكن تلقي لقاح كورونا دون التسجيل لطلاب الجامعات بالإسكندرية

وحددت الصحة والسكان 10 مراكز شباب لطلاب الجامعات للحصول على لقاح كورونا دون تسجيل في محافظة الاسكندرية، وهما:

ـ مركز شباب العامرية.

ـ مركز شباب الشلالات.

ـ مركز شباب القباري.

ـ مركز شباب النصر.

ـ مركز شباب أبو ثلاث.

ـ مركز شباب العمراوي.

ـ مركز شباب السيوف.

ـ مركز شباب الحرمين.

ـ مركز شباب برج العرب.

ـ مركز شباب الجزائر.

جهود وزارة الصحة لتوفير لقاح كورونا للطلاب

وناشدت وزارة الصحة والسكان مجددًا جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا بسرعة التوجه إلى مراكز التطعيمات لتلقي لقاح فيروس كورونا، ودون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، للحصول على اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد2021ـ 2022، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الطلاب، مما يساهم في انتظام العملية التعليمية، مؤكدة أن إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code» مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أنه جاري الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني «Egypt Health Passport»، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، إذ يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.