خطوات فتح حساب «شمول مالي» للمهن الحرة في البنك الأهلي بالرقم القومي

أطلق البنك الأهلى، نوعين جديدين من الحسابات التجارية تحت اسم الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية، للتيسير على الفئات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا، وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات، بالإضافة إلى شريحة العملاء من أصحاب الحرف والأعمال، ومنها على سبيل المثال الحرفيين بمختلف تخصصاتهم.

وتتيح حسابات الشمول المالي لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الذين لا يتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفي، بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات، والحد من التداول النقدي وجرى تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم أنشطة هؤلاء العملاء، لذا نرصد خلال السطور التالية تفاصيل حسابات الشمول المالي للشركات و الأنشطة الاقتصادية.

تفاصيل حسابات الشمول المالي للشركات و الأنشطة الاقتصادية

- إطلاق الحسابات الجديدة يأتي في ضوء استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي، وجذب شرائح جديدة من المجتمع غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي.

- توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين.

- مواكبة التوجه الرقمي وذلك استكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها.

المستندات والأوراق المطلوبة

- بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر يجرى الاكتفاء بصورة الرقم القومي.

- مستندات أخرى متاحة مثل: سجل تجاري أو بطاقة ضريبة أو مقر أو فواتير شراء أو بيع، بما يدل على وجود نشاط إذ يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 ألف جنيه شهريًا و40 ألف جنيه يوميًا.

- إمكانية إصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات إصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.

أهداف حساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي

- يستهدف أصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاط اقتصادي ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة يجرى الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فقط.

- يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 الف جنيه شهريًا و 30 الف جنيه يوميًا، وإصدار واستقبال التحويلات المحلية كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.