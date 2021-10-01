دراسة: تطوير «أقراص» قد تقضي على كورونا في 5 أيام فقط

أجريت دراسة في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بتطوير علماء المركز «أقراص» تعمل على علاج والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بشكل سريع، كما يبذلون أقصى جهدهم لضمان كفاءتها وتوفيرها خلال الفترة المقبلة بالأسواق.

الحبة الجديدة المضادة للفيروسات لديها القدرة على مساعدة مرضى كورونا على العودة إلى حياتهم الطبيعية

وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن هذه الحبة الجديدة المضادة للفيروسات لديها القدرة على مساعدة مرضى كورونا على العودة إلى حياتهم الطبيعية، مضيفة "يمكننا إعطاؤها لكل شخص سواء كان في البيت أو العمل أو المدرسة، وأتضح أنها تعمل على التخلص من عدوى فيروس كورونا ووقف انتشار الفيروس خلال 5 أيام فقط من بدء تناولها.

تعرف على آلية عمل الحبة المخصصة لعلاج كورونا

وأوضح مركز فريد هاتشينسون، أن آلية عمل حبة الدواء يشبه العقارات المضادة للفيروسات وهي شبيه للأدوية المستخدمة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يقوم بدوره عن طريق التدخل في قدرة الفيروس على التكاثر في الخلايا البشرية، وفي هذه الحالة يتم تقليل الحمل الفيروسي ومدة الإصابة بالعدوى.

وقال تيموثي شيهان، عالم الفيروسات بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعمل مع فريق البحث حاليا على تطوير الحبة الجديدة، إن الأدوية المضادة للفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم ليس فقط لديها القدرة على تقليل مدة الإصابة بعدوى كوفيد 19، لكنها أيضا تحد من خطر انتقال العدوى للمحيطين في المنزل أو بيئة العمل أو التجمعات الكبيرة مثل تجمع الطلاب في المدراس أو الجامعات.

تسعى شركات المنتجة للقاحات كورونا توفير بعض الأقراص لتجنب الإصابة بكورونا

وفي سياق متصل، يسعى عدد كبير من الشركات المصنعة للدواء، ومن بينها فايزر وأسترازينكا وشركة جونسون آند جونسون، لإنتاج حبوب أو أقراص فعالة لمحاربة عدوى فيروس كورونا في مدة زمنية قصيرة من التي يتم تطعيمها للبشر من خلال اللقاحات.