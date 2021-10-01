تموين قنا تحرر 751 محضرا في حملات خلال شهر سبتمبر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، حملات مكثفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أسفرت عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 751محضرا خلال سبتمبر الماضي.

تفاصيل حملات التموين خلال شهر سبتمبر بقنا

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن السلع التموينية التي تم ضبطها شملت 218عبوة زيت طعام، و750عبوة ملح طعام، و5 أطنان أرز، و4 أطنان مكرونة، و7 أطنان سكر، و3 أطنان دقيق فاخر، بالإضافة إلى 3220 عبوة سمن نباتي.

ولفت إلى أن الحملة تحفظت أيضا على 4230 عبوة مصنعات غذائية متنوعة، كما شملت المضبوطات 383 كيلو من اللحوم المتنوعة، و39 كيلو فراخ منتهية الصلاحية، و4 أطنان علف حيواني، و2400 عبوة مسحوق غسيل، و327 صنف أدوية، و4 أطنان أسمدة، و6 أطنان ردة خشنة .

وأضاف أن إدارة الرقابة التموينية بمحافظة قنا نجحت في تحرير 751محضرا بواقع 225 محضرا للمخابز والمطاحن تنوعت ما بين محاضر عدم مطابقة المنتج للمواصفات، وتوقف وغلق وغيرها، وعدد 526 محضرا متنوعا من بينها عدد محضرين لمخابز دون ترخيص، و31 محضرا عدم صلاحية، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.