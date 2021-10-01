ضبط عناصر إجرامية في المنوفية والمنيا للاتجار بالأسلحة النارية والذخائر

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها؛ فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية نشاط «أحد العناصر الإجرامية» تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص داخل محل أدوات صيد خاص به، والكائن بدائرة مركز شرطة «منوف».

المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «19 طبنجة مُعدلة مختلفة الأحجام والأنواع – 9 طبنجات مُحدثة صوت مختلفة الأنواع – رشاش صوت – 2 طبنجة ضغط هواء – 2 بندقية ضغط هواء – كمية من الطلقات النارية وطلقات الصوت – كمية متنوعة من أجزاء الأسلحة – أدوات تصنيع وتعديل مُحدثات الصوت – 4 صاعق كهربائي – 12 قطعة سلاح أبيض متنوعة – نظارة ميدان – مبلغ مالي – هاتف محمول – 5724 قطعة ألعاب نارية»، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحريات النيابة

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي»، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا قيام «أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا»، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «بندقية – فرد خرطوش – عدد من الطلقات نارية» بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.