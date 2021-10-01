تحرير 156 قضية مخدرات وتنفيذ 50003 أحكام قضائية خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية، وتأتي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضُبط عدد 80 قطعة سلاح نارى، بحوزة 55 متهما، وذلك على النحو التالى:

ضبط 80 قطعة سلاح نارى مع 55 متهما

- (8) بنادق آلية.

- بندقية رصاص.

- (5) بنادق خرطوش.

- (27) طبنجة.

- (39) فرد محلى.

- (200) طلقة مختلفة الأعيرة.

- (10) خزينة متنوعة.

- (227) قطعة سلاح أبيض.

- ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

تنفيذ 50003 أحكام قضائية متنوعة

وفى مجال تنفيذ الأحكام تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 50003 أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالى:

- (195) حكم جناية.

- (16657) حكم حبس جزئى.

- (3312) حكم حبس مستأنف.

- (23169) حكم غرامة.

- (6670) مخالفة.

ضبط 4 تشكيلات عصابية بإجمالي 19 متهما

وتمكنت الأجهزة الأمنية فى مجال ضبط التشكيلات العصابية من ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (19) متهما، ارتكبوا (12) حادثا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط رجال الأمن (156) قضية مخدرات بإجمالى عدد (160) متهما ضُبط خلالها الآتى:

- كمية من مخدر البانجو وزنت (11,065 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,232 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,208 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,255 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (786 جراما).

- كمية من مخدر البودر وزنت (379 جراما).

- كمية من مخدر الفودو وزنت (105 جرامات).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (64 جراما).

- عدد (1813) قرصا مخدرا.

- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (13) متهما.

- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما.

- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (286) دراجة نارية مخالفة.

- فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (7 سيارات).

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27230) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وتستكمل الأجهزة الأمنية حملاتها الموسعة على مستوى المحافظات لضبط الخارجين على القانون.