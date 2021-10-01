تعرف على أنواع اللقاحات في مصر بعد وصول فايزر.. منها أسترازينكا

يبحث كثير من المواطنين عن أنواع اللقاحات في مصر بعد وصول فايزر، وذلك عقب إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال مليون و612 ألفًا و260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، أمس الخميس، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات.

وترصد «الوطن» أنواع اللقاحات في مصر بعد وصول فايزر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن أنواع اللقاحات في مصر بعد وصول فايرز لمصر، وبذلك تتعدد اللقاحات المتاحة للمواطنين من مختلف الشركات المصنعة لهذه اللقاحات، وتسعى الوزارة إلى تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين لتحقيق المناعة السكانية وتجنب الدخول في ارتفاع الإصابات أو ما شابه ذلك.

تعرف على أنواع اللقاحات في مصر

أنواع لقاح كورونا في مصر:

ويبلغ عدد القاحات المتاحة في مصر 5 أنواع في مراكز التطعيم التي تديرها وزارة الصحة والسكان للمواطنين بعد التعاقد مع العديد من الشركات.

- لقاح سينوفارم

يعد لقاح سينوفارم الصيني أو «كورونافاك»، واحد من اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة المصرية للمواطنين، ويعمل باستخدام جزيئات فيروسية مقتولة لتعريض جهاز المناعة في الجسم للفيروس دون المخاطرة برد فعل خطير للمرض، ويعتمد طريقة تقليدية للتلقيح تستخدم بنجاح في العديد من اللقاحات المعروفة.

نسبة الفاعلية

فاعلية اللقاح الصيني منخفضة، إذ أظهرت نتائج التجارب الطبية السريرية التي أجريت في البرازيل وإندونيسيا أن لقاح «كورونافاك» حقق نسبة فعالية تراوحت بين 50 و78%.

- لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا، مصنوع من نسخة معدلة من الفيروسات الغدية وهو فيروس نزلات البرد، وتم تطويره بالتعاون مع شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.

نسبة الفاعلية

يظهر فاعلية بنسبة 90% و62% في نظامين مختلفين من الجرعات، بينما أظهرت جرعة منخفضة متبوعة بجرعة كاملة فاعلية بنسبة 90%.

- لقاح جونسون آند جونسون

لقاح جونسون هو عبارة عن جرعة واحدة، وهو مخصص في مصر للمسافرين.

- لقاح سبوتنيك الروسي

يعد اللقاح الروسي سبوتنيك هو الأول في العالم الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام على البشر، تستخدم روسيا تقنيتا اثنتين من ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المختلف.

نسبة الفاعلية

أكدت وكالة تاس الروسية، أنه وفقًا لبيانات بلغت فعاليته 97.6%.

- لقاح سينوفاك

هو لقاح صيني مصري، هو عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يومًا.