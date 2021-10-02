حظك اليوم برج العذراء السبت 2-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء صبور، ويحاول الترفيه عن نفسه أغلب الوقت، كما أنه يتمتع بالذكاء الكبير كما أنه حسّاس، وقائد ماهر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وقد تميل للتوتر وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي ونظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

اليوم احترس ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة ولا تتحدث عن أخبارك أو عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.