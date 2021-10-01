حظك اليوم برج القوس الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تتصف امرأة برج القوس بالبعد عن الضغوط والقيود ولا تتردد في مواجهتها بلسان حاد سليط لا يُميّـز شخصاً من آخر، فضلا عن أنها تعشق ممارسة الرياضة والسفر ولقاء الأصدقاء، كما أن الكبرياء واحد من أهم مميزات برج القوس، فقد يكون متأذي ومتألم داخليًا لكنه يرفض أن يظهر هذا على حالته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح وتعرف تطورات إيجابية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

الوضع الفلكي يجعلك مشرقا ويمدك اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.