حظك اليوم برج العذراء الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العذراء أنه يتمتع بالذكاء الكبير كما أنه حسّاس، وقائد ماهر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة قد يقلل من طاقتك.. استرخ قليلا حتى تسترد طاقتك، ونظم جهودك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

يطالبك الفلك بعدم الزهو والتزام الكتمان، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.