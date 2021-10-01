يبحث العديد من المواطنين عن طرق وخطوات إضافة الزوجة للبطاقة التموينية، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخدمة لمن هم غير مقيدين في المنظومة التموينية، لذا تستعرض «الوطن» خطوات إضافة الزوجة للبطاقة من خلال بوابة مصر الرقمية للتموين.

خطوات إضافة الزوجة للبطاقة عبر مصر الرقمية للتموين

1 - يدخل رب الأسرة «الزوج» على موقع بوابة مصر الرقمية، والتي يمكن الدخول إليها عبر الرابط التالي.

2 - الخطوة الثانية للزوج هي أن يقوم بإنشاء حساب له على الموقع الإلكتروني.

3 - بعد ذلك يقوم الزوج بإدخال البيانات الشخصية الموجودة في بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

4 - على الزوج أن يقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول الخاص به والمدون بإسمه مع شركة الاتصالات.

5 - يجب على الزوج في الخطوة التالية أن يضغط على اختيار «موافق بالتعهد» وأن كل ما تم ملئه من بيانات صحيحة وعلى مسؤلية الزوج الشخصية.

6 - يحصل بعد ذلك الزوج على الرقم السري المتعلق بحسابه.

7 -يختار الزوج «خدمات التموين»، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية.

8 - ثم عليه أن يختار بند «إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا».

9 - يجب على الزوج أن يقوم بتسجيل البيانات الخاصة بزوجته مع إرفاق صورة.

10 - يقوم بعد ذلك الموقع بإرسال رسالة تؤكد على إتمام إضافة الزوجة.

وزارة التموين تكشف عن شروط إضافة الزوجة على البطاقة

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الشروط التي يجب توافرها من أجل إضافة الزوجة على بطاقة التموين، وهي كالتالي:

1 - أن من يقوم الزوج بنفسه بالطلب على إضافة الزوجة.

2 - والشرط الثاني هو قيد الزوج ضمن منظومة الدعم التمويني، بحيث يمتلك الزوج بطاقة تموينية يمكنه من خلالها صرف السلع والمقررات المخصصة له بشكل شهري.