شملت عمليات الصيانة التي تمت على بوابة مصر الرقمية، إيقاف إضافة المواليد ونقل الزوجة إلى البطاقة التموينية، حيث لا يزال خدمتي "إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا وضم أفراد أسرتي" غير متاحين بعد عودة رابط بوابة مصر الرقمية للعمل مرة أخرى.

سبب إيقاف إضافة المواليد ونقل الزوجة إلى البطاقة التموينية.. خدمات غير متاحة

وتوقفت بوابة مصر الرقمية، لأكثر من يوم كامل، بسبب إجراء صيانة وإصلاح على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية، ما أدى إلى سبب إيقاف إضافة المواليد ونقل الزوجة إلى البطاقة التموينية من خلال توقف خدمة "ضم أفراد أسرتي".

تساؤلات حول سبب إيقاف إضافة المواليد ونقل الزوجة إلى البطاقة التموينية

وأدى سبب إيقاف إضافة المواليد ونقل الزوجة إلى البطاقة التموينية، إلى تزايد التساؤلات من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات البطاقات التموينية، عن سبب إيقاف، قبل إعلان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إجراء إصلاح على بوابة مصر الرقمية.

وبمجرد أن عادت بوابة مصر الرقمية للعمل في اليوم التالي، تساءل العديد من المواطنين عن سبب إيقاف إضافة المواليد ونقل الزوجة إلى البطاقة التموينية، بعد أن أظهرت الصفحة الرئيسية لبوابة مصر الرقمية للتموين عدم إتاحة خدمة إضافة الأفراد غير المقيدين تموينا والتي يتم من خلالها إضافة المواليد أبناء الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن عدم إتاحة خدمة "ضم أفراد أسرتي" والتي يتم من خلالها إضافة الزوجة لبطاقة تموين الأسرة.

وتقدم بوابة مصر الرقمية عدة خدمات تموينية للمواطنين، من أجل التيسير على المواطنين في إنهاء خدماتهم التموينية إلكترونيا تخفيفا عليهم من الذهاب لمكاتب التموين.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين بعد إيقاف إضافة المواليد ونقل الزوجة إلى البطاقة التموينية

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- نقل من محافظة إلى أخرى.

- فصل اجتماعي.

- الاستعلام عن الصرف.

- إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

- إضافة الزوجة غير المقيدة بالتموين.