خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

يبحث كثيرون، خلال الساعات الأخيرة، عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، عن خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية، بعد أن أتاحت وزارة التموين للمواطنين، إضافة الزوجة بدون التقييد بوقت أو فترة معينة، وذلك إلكترونيًا، عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، التي تقدمها للجمهور في مجال الخدمات الحكومية على مدار اليوم، ونعرض خطوات إضافة الزوجة عبر موقع مصر الرقمية للتموين، وشروط إضافة الزوجة، وفق منصة مصر الرقمية في التقرير التالي..

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وحتى يتمكن الزوج من إضافة الزوجة، وضعت وزارة التموين 3 شروط يجب توافرها، وهي كالآتي:

- أن يكون الزوج من الأشخاص الذين يشملهم الدعم غير المادي.

- يمتلك الزوج بطاقة تموينية مفعلة باسمه «بمعنى أن تكون بطاقة الزوج مستقلة ولا يستفيد ببطاقة والديه التموينية» حيث يجب إضافة الزوجة على البطاقة الجديدة.

- ألا يزيد عدد أفراد الأسرة المضافين على بطاقة التموين عن 4 أشخاص كحد أقصى، بمعدل زوجة وطفلين.

خطوات إضافة الزوجة عبر موقع مصر الرقمية للتموين

إذا توفرت الشروط السابقة، يكون بإمكان الزوج إضافة الزوجة على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على رابط منصة مصر الرقمية، واختيار خدمات التموين، ثم إضافة الزوجة غير المقيدة تموينًا، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- إذا كانت هذه هي المرة الأولى للدخول على المنصة، فسيتطلب استخدام الخدمة التسجيل ببطاقة الرقم القومي.

- بعدها يقوم الزوج باختيار خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة تموينًا بطاقة التموين، والضغط على «ابدأ الخدمة».

- ستظهر أمام المتقدم رسالة تحذيرية لها تفيد بـ«بأنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف تلغى البطاقة نهائيا، بالإضافة إلى التعرض للمسائلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية»، يقوم المواطن بالضغط على «موافق» على الرسالة التحذيرية.

- يسجل الزوج البيانات الخاصة بالزوجة والمتمثلة في الاسم رباعيًا والرقم القومي، والضغط على «إضافة»، لتظهر أمامك «تم تنفيذ الطلب بنجاح»، ويمكنك مراجعة طلبك لاحقًا من خلال الضغط على «طلباتي».

- يرسل الموقع رسالة تُفيد بإتمام إضافة الزوجة.