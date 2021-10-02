الأرصاد: ليل القاهرة بارد خلال الأيام المقبلة

توقع مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة الأيام المقبلة على محافظة القاهرة الكبرى والجيزة، ويصل الانخفاض في فترات الليل، حيث تصل درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية، ويستمر الانخفاض بشكل تدريجي خلال فصل الخريف الجاري، وفي فترات النهار يسود طقس خريفي معتدل على كل المحافظات وتصل درجات الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة الكبرى و27 على محافظة الإسكندرية والمناطق الساحلية.

ويسود طقس معتدل خلال الأسبوع المقبل وتستقر فيه درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، من اليوم السبت، يصاحبها شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، ومن سقوط المتوقع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وإلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة..

تعرف على درجات الحرارة الأيام المقبلة

درجة الحرارة اليوم السبت

القاهرة: العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا: العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان: العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة يوم الأحد المقبل

القاهرة: العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا: العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان: العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة الاثنين المقبل

القاهرة: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا: العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان: العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.