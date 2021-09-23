خبير أرصاد: اعتدال درجات الحرارة ابتداء من الغد

بدأ فصل الخريف، أو ما يقال عنه الاعتدال الربيعي، مساء أمس الأول الثلاثاء، وهو الذي يفصل بين الصيف والشتاء، ويتميز باعتدال درجات الحرارة فيه منذ بدايته؛ إذ تنخفض بعد شهور من ارتفاع درجات الحرارة والموجات الحارة التي استمرت لأسابيع، وضربت محافظات مصر دون استثناء.

ومع بداية الخريف يسود طقسا معتدلا ابتداء من غدا الجمعة؛ إذ تصل درجة الحرارة إلى 30 على القاهرة الكبري والجيزة، بانخفاض أكثر من 7 درجات عن الأيام الماضية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

يقول خبير في الأرصاد الجوية، إن الأسبوع المقبل سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، التي تصل إلى 27 في محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، لافتا إلى أن انخفاض درجات الحرارة يأتي مع بداية فصل الخريف الذي يستمر حتى النصف الثاني من ديسمبر المقبل.

ساعات الليل تزداد بداية من شهر اكتوبر المقبل

وأكد خبير الأرصاد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه خلال بداية فصل الخريف سوف تتساوى ساعات النهار مع الأخرى «الليل»، ومع حلول شهر أكتوبر المقبل سوف تزيد الأولى بشكل تدريجي عن الأخرى، ما يعني ساعات نهار أقصر وساعات ليل أطول في النصف الشمالي للكرة الارضية.

ولفت المصدر إلى أن لاعتدال الخريفى بدأ أمس الأربعاء، وطوله يبلغ 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، إلى أن يأتي الشتاء في 21 ديسمبر المبل، ويبلغ طوله 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

درجة الحرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.