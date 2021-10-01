«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في الأنحاء كافة، ويكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوبي سيناء والبلاد.

طقس لطيف على شمال البلاد

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا، ومعتدل الحرارة على كل الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية في فترة الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي تؤدي من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021

القاهرة العظمى 31 والصغرى 22.

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 23.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 22.

سيوة العظمى 31 والصغرى 20.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 23.

دمياط العظمى 28 والصغرى 22.

الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 20.

السويس العظمى 31 والصغرى 21.

العريش العظمى 31 والصغرى 21.

سانت كاترين العظمى 26 والصغرى 14.

طابا العظمى 30 والصغرى 22.

شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 33 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 32 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 32 والصغرى 21.

المنيا العظمى 32 والصغرى 21.

أسيوط العظمى 32 والصغرى 18.

سوهاج العظمى 34 والصغرى 22.

قنا العظمى 35 والصغرى 23.