«الصحة»: 14 يوما على تطعيم المواطنين بلقاح فايزر في مصر

قالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إن شحنة لقاح فايزر وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، لافتة إلى تحليلها من قبل هيئة الدواء لمدة لا تتجاوز الـ14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

لقاح فايزر.. جرعتان يفصل بينهما 21 يوما

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، وتصل فعاليته إلى 95% بعد الجرعة الثانية، وعن الفئات العمرية التي يمكن أن تحصل هذه اللقاح، أكدت الوزارة على أن جميع الفئات يمكن أن تحصل عليه وفقا لبيانات الشركة المنتجة للقاح.

وأكدت الوزارة على أنها خصصت اللقاح لأغراض السفر، ضمن خطة الدولة لتسهيل المهمة على المواطنين المسافرين للخارج، خاصة في الدول التي وضعت مجموعة من الشروط والإجراءات للدخول إلى البلاد منها التطعيم بلقاحات معينة.

«الصحة» تناشد المواطنين بضرورة الاستمرار في التسجيل على موقع لقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين مجددا بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للقلق أو الذهاب إلى طبيب في حال ظهور أعراض جانبية خطيرة، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو إحمرار موضع التطعيم أو تنميل في العضلات، وهي تزول من تلقاء نفسها.

واستقبلت وزارة الصحة والسكان، أمس، أولى شحنات لقاح فايزر في مصر، والتي وصلت إلى مليون و612 ألف و260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «GAVI».