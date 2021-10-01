أماكن تطعيم الطلاب لتلقي لقاح كورونا بجامعة كفر الشيخ وطرق التسجيل

جاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي، وذلك بعد توفر اللقاحات من قبل وزارة الصحة وافتتاح أماكن كثيرة في الجامعات المصرية، دافعا لكثير من الطلاب خاصة المستجدين، للبحث عن أماكن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا بجامعة كفر الشيخ، وذلك عقب إعلان الجامعة بدء التطعيم قبل بداية العام الدراسي ومناشدة طلابها سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

وتستعرض «الوطن»، أماكن تطعيم الطلاب لتلقي لقاح كورونا بجامعة كفر الشيخ، وذلك في ضوء الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أماكن تطعيم الطلاب لتلقي لقاح كورونا.. كلية الحاسبات

وأعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن 8 أماكن تطعيم الطلاب لتلقي لقاح كورونا بجامعة كفر الشيخ، مناشدا الطلاب بأهمية التسجيل على موقع الوزارة حيث جرى تجهيز عيادات لتلقي لقاح كورونا بمختلف الكليات أولها موقع كلية «الحاسبات والمعلومات»، حيث يتلقى طلاب كليات «الحاسبات والمعلومات، الألسن، الهندسة»، تطعيم لقاح كورونا بالحاسبات والمعلومات، وجرى تجهيز عيادة تضم متخصصين من مستشفى الطلبة لتطعيم الطلاب بعد توفير اللقاحات.

التربية النوعية ضمن أماكن تطعيم الطلاب لتلقي لقاح كورونا بجامعة كفر الشيخ

كما خصصت الجامعة كلية التربية النوعية لتكون ضمن أماكن تطعيم الطلاب لتلقي لقاح كورونا بجامعة كفر الشيخ، حيث سيجري تطعيم طلاب كليات التربية النوعية، الذكاء الاصطناعي، و التربية الرياضية بموقع عيادة كلية التربية النوعية، كما جرى تجهيز عيادة بكليتي الآداب والتجارة لتطعيم طلابهما، وتجهيز موقع بكلية العلوم، لتطعيم طلاب كليات الثروة السمكية والمصايد، العلوم ، والزراعة، بينما خُصص مركزا بكلية الطب البيطري لتطعيم طلابالطب البيطري وطلاب التربية، وتجهيز عيادة كلية الطب البشري، لتطعيم طلاب الطب البشري، والعلاج الطبيعي، كما جرى تجهيز عيادة بكلية التمريض لتطعيم طلاب كليات الأسنان والصيدلة والتمريض وطلاب المعهد الفني للتمريض.

طرق التسجيل بأماكن تطعيم الطلاب لتلقي لقاح كورونا بجامعة كفر الشيخ

وأعلنت الجامعة طرق التسجيل بأماكن تطعيم الطلاب لتلقي لقاح كورونا بجامعة كفر الشيخ، حيث يجب على الطالب الدخول لموقع وزارة الصحة والسكان، واختيار أيقونة تسجيل طلب جديد، ثم اختيار خانة «طالب جامعي»، واتباع باقي خطوات التسجيل حتى كلمة اكتمال التسجيل، وسيتم استقبال رسالة على رقم الموبايل الذي قام بتسجيله والحصول على رقم التسجيل وهو 20 رقما، وبعدها يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الخاصة بطلب اللقاح، وكتابة رقم التسجيل والتوجه لمركز اللقاح، الخاص بكليته.