على الطيب: شخصية «هشام» في «بالورقة والقلم» جسدت مشكلة تواجه البنات

حالة من الجدل بين متابعي السوشيال ميديا، بسبب أحد المشاهد التي جمعت بين علي الطيب، ويسرا اللوزي، ولبنى ونس، من حكاية «بالورقة والقلم» في مسلسل «إلا أنا»

ظهر النجوم الثلاثة في مشهد واحد كأسرة واحدة، وتقوم الأم بتدليل ابنها أثناء تناوله الطعام، وتطلب من خطيبته أن تعامله كذلك بعد الزواج و«تفصص له السمك»، وأصبح هذا المشهد مادة خصبة لـ«كوميكسات» ضاحكة على مواقع التواصل الاجتماعي.

علي الطيب: شخصية هشام نتيجة تربية غير متوازنة

وقال الفنان علي الطيب، الذي جسد شخصية هشام، لـ«الوطن»، إن حالة التفاعل التي تسبب فيها هذا المشهد على السوشيال ميديا، بسبب تشابه شخصية هشام مع كثير من الشباب في الوقت الحالي، وهي مشكلة تواجهها أغلب البنات في هذه الأيام، نتيجة لعدم التربية المتوازنة.

علي الطيب: «بعمل شغلي، ومش بفكر الشخصية هتعمل ضجة ولا لأ»

وأوضح الفنان علي الطيب، كواليس المشهد، قائلاً «أنا بعمل شغلي، ومش بفكر أن الشخصية دي سوف تحدث ضجة لدى رواد السوشيال ميديا، وسيتفاعلون معها أم لا»، مشيراً إلى أن شخصية هشام في المسلسل ليس لها حضور ورأي في ظل تواجد والدته، وهذه مشكلة عند بعض الشباب، «توجد شخصيات كثيرة مثل (هشام)، في المجتمع الحالي، وهذه مشكلة تواجه البنات في هذه الفترة، بسبب وجود فئة من الشباب لا يوجد لهم رأي في ظل تواجد أمهم».

علي الطيب: المخرج كان قاصد إظهار الجانب ده من الشخصية

وأشار علي الطيب، إلى ضرورة أن يكون لكل شاب شخصيته وكيانه ورأيه الخاص أمام زوجته، وذلك لا يعني أنه لا يطيع والدته، ولكن يطيعها بشكل محايد، بحيث أنها لا تؤثر على شخصيته، لافتاً إلى أن المشهد كان مقصوداً من أجل إظهار هذه النوعية من الشباب وإلقاء الضوء عليهم، بسبب مشاكلهم الكثيرة، التي تواجهها البنات في المجتمع الحالي «المخرج كان قاصد أن أحنا نظهر الجانب ده من الشخصية، ونضع الضوء عليها».

كما تحدث الفنان علي الطيب عن رأيه في شخصية «هشام»، «طريقة الحنية ديه أوفر، ومش حلوة، ومينفعش الطريقة ديه تحصل قدام زوجته، لأنها بتظهر أن الشخص معدوم المسؤولية»، مضيفاً «ده شخص عنده اضطراب نفسي، نتيجة تلقيه لتربيه مش موزونة، ووالده لا يعلم عنه شيئ، بخلاف إنه شخصية بتستغل البنات، وشخص بيحب المظاهر الكدابة، والفانز متعرفش حقيقته، وكل ده بنظهره من خلال أحداث المسلسل».