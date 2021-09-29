ياسمين سمير: سعيدة بردود الفعل على شخصية «هبة» في حكاية «بالورقة والقلم»

حققت الفنانة الشابة ياسمين سمير، مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال تجسيدها شخصية «هبة» في حكاية «بالورقة والقلم»، وهي الحكاية الثانية من مسلسل «إلا أنا»، والتي لاقت قبولًا كبيرًا من الجماهير، كما أنها تعرض حاليًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساء على قناة DMC.

ياسمين تتحدث عن كواليس العمل

وقالت ياسمين سمير لـ «الوطن» أن كواليس حكاية بالورقة والقلم كانت لطيفة جدا، قائلة: «كانت كواليسنا حلوة أوي، هزار وضحك، لأننا كلنا شباب في سنين متقاربة من بعض، الوقت كان بيعدي بسرعة، حتى ساعات الانتظار مكناش بنحس بيها، من كتر ما إحنا كنا قاعدين مع بعض كأننا في البيت أو في كافيه برا».

وتتحدث عن حكاية «بالورقة والقلم»

وعن ترشيحها للدور، قالت إنه جاء عن طريق المنتج الفني للعمل أحمد عبد العزيز، مضيفة: «هو كان بيدعمني من زمان من وقت ما كنت في معهد الفنون المسرحية، ومؤمن بموهبتي ومؤمن بفكرة أن الشباب الموهوبة لازم تأخذ فرصة، وتكون موجودة عالساحة ودايما بيرشحني للأعمال الفنية، ولما اقترح على المخرج محمد بكير وافق على هذا الترشيح لأنني اشتغلت معاه قبل كدا وهو كان المخرج الأول للعمل».

ياسمين: شخصيتي مختلفة عن هبه

وعن تفاصيل شخصية هبه التي تقدمها ضمن أحداث المسلسل، أوضحت «سمير» أن هبه شخصية مسالمة جدا، تحب زوجها بشكل كبير، ولكنها تخفي تأثرها وحزنها بداخلها ولا تعبر عنه، كما أن لديها احتياج كبير للحب ومنحته العديد من الفرص حتى يعاملها باهتمام ولكنه غير مقدر ذلك، مشيرة أن شخصيتها الحقيقية بعيدة كل البعد عن «هبه» لأنها لا تتحمل تلك المعاملة الجافة من زوجها، كما أنها سوف تمنحه المساحة الخاصة التي يحتاجها.

وعن ردود أفعال الحكاية قالت: «بتابع ردود الأفعال الحلوة والوحشة، لكن أغلب ردود الأفعال كانت جميلة جدا، فالمسلسل محقق مشاهدات بشكل حلو أوي، وناس كتير متعاطفة مع هبة، وناس شايفين إنها شخصية معندهاش كرامة، وبيطالبوا بتدخل رضوى الشربيني»، مضيفة أنها مع ردود الأفعال التي تصف شخصية هبه بأنها مستفزة في أسلوبها، لأنها شخصية سلبية.

أبطال حكاية «بالورقة والقلم»

وجاءت حكاية «بالورقة والقلم» من بطولة الفنانة يسرا اللوزي، علي الطيب، وعماد رشاد، نور محمود، حسام الجندي، ياسمين سمير، عبد الله اشرف، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ومن إخراج محمد بكير.