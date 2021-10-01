الاثنين.. بدء الاختبارات الفنية للمتقدمين لوظائف المحطات النووية 2021

كشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن أنه تقرر بدء عقد الاختبارات الفنية للمتقدمين إلى وظائف الشاغرة بالهيئة «الوظائف العلمية»، يوم الاثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر الجاري، وفقًا لإعلان المسابقة للتعيين بالهيئة رقم 2 لسنة 2021، لافتةإلى أنه سيجري إرسال رسائل نصية بموعد الاختبارات للمتقدمين المستوفين لشروط الوظيفة.

5 اختبارات مميكنة دون تدخل للعامل البشري

وأكدت هيئة المحطات النووية، أنه وفقا لإجراءات الإعلان رقم 2 لوظائف الكهرباء 2021 للتعيين بالهيئة، يجب أن يمر المتقدمون لاختبارات التعيين بالهيئة بـ5 اختبارات مميكنة دون تدخل للعامل البشري وهي: الاختبار الأول «فني» - الاختبارالثاني «حاسب آلي» - الاختبار الثالث «لغات»- الاختبار الرابع «نفسي» - الاختبار الخامس بمعرفة لجنة من عدد من الجهات «كشف الهيئة»، لافتة إلى أنّه يجب ألا تقل نسبة النجاح في كل اختبار عن 65%، وتكون نسبة النجاح الكلية للاختبارات 70%، ولا ينتقل أي متقدم من اختبار إلى آخر إلا بعد النجاح في الاختبار الأول.

الاختبارات تجرى يوميا حسب جداول تعلنها الهيئة

وأشارت الهيئة إلى أن الاختبارات تجرى في قاعات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمقراتها سواء بالعباسية أو مدينة نصر، بعد تجهيزها وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر اللازمة، على أن تكون مدة الاختبار ساعة واحدة للمجموعة، لافتًة إلى أن الاختبارات ستجرى يوميا لأكثر من مجموعة حسب الجداول التي ستعلنها الهيئة وإبلاغها للمتقدمين.

تعيين الناجحين في الاختبارات في مقر الهيئة أو محطة الضبعة

وأوضحت هيئة المحطات النووية، أنه سيجري تعيين الناجحين في الاختبارات الخمسة التي حددتها لشغل الوظائف وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2021، سواء في محطة الضبعة أو مقر مدينة نصر، لـ214 مهندسًا بتخصصات مختلفة من الأقسام الهندسية «مدني وعمارة وكهرباء وميكانيكا ونووي وكيمياء»، إضافة لمجموعة وظائف العلوم والمحاسبين والأطباء البشريين فقط، ووظائف التنمية الإدارية التي تطلبت مؤهل عالٍ مناسب، وكذلك وظائف القانونيين، إضافة إلى وظائف العلوم المعلنة وهي 13 وظيفة، ومجموعة المال والاقتصاد والتجارة مطلوب فيها 12 وظيفة، ووظائف الطب البشري مطلوب فيها 7 وظائف، ووظائف التنمية الإدارية مطلوب 28 وظيفة، ووظائف القانونين 2، والوظائف المكتبية 15، والوظائف الفنية 9.