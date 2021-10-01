خطوات ورابط تقديم لقاح كورونا في مصر.. متاح بصورة دائمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» عن خطوات ورابط تقديم لقاح كورونا في مصر، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، وذلك عقب استلام وزارة الصحة والسكان شحنة من لقاح فايزر تبلغ مليون و612 ألف جرعة مقدمة من الحكومة الأمريكية للشعب المصري، وذلك ضمن خطة التوسع في تلقي تنويع اللقاحات في مصر وتطعيم أكبر قدر من المواطنين قبل نهاية العام الحالي لتحقيق مناعة القطيع.

وترصد «الوطن» خطوات ورابط تقديم لقاح كورونا في مصر

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات ورابط تقديم لقاح كورونا في مصر، وذلك عقب تسأل المتزايد من قبل المواكنين عن خطوات التسجيل وطرق الدخول على موقع وزارة الصحة لتسجيل طلب اللقاح.

خطوات ورابط تقديم لقاح كورونا في مصر

تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط.

- الضغط على «تسجيل» لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي: اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها.

- الإجابة عن سؤال، «هل تعاني من أمراض مزمنة؟».

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني «اختياري».

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.