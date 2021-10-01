تحصين 380 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه من الأغنام والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، التي بدأت في 18 سبتمبر الماضي، بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

تحصين 380 ألفا و474 رأس أغنام وماعز

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 380 ألفا و474 رأسا، من بينها 312 ألفا و864 رأس أغنام، و67 ألفا و610 رأس ماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حتى 27 سبتمبر 2021.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.