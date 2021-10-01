الفنادق تمنع العمال غير الملقحين من التعامل مع السياح دون قرار رسمي

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام غير الحاصلين على جرعتي تطعيم فيروس كورونا من دخول لمقار عملهم بحلول شهر ديسمبر المقبل إلا بإحضار شهادة تحليل «pcr» الخاص بكورونا بنتيجة سلبية كل 3 أيام، لا ينطبق حاليا على العاملين بالقطاع الفندقي، موضحا أنه لم يصدر قرار حتى الآن من وزارة السياحة بمنع العمالة غير المحصنة من العمل بالقطاع السياحي.

تطعيم العاملين يحميهم من الإصابة بالفيروس

وأضاف لـ«الوطن» أنه رغم عدم صدور قرار رسمي من وزارة السياحة بمنع غير المطعمين من العمل بالفنادق، إلا أن المنشآت الفندقية بدأت التطبيق الفعلي لهذا القرار، فالمناطق التي تم تطعيم جميع العاملين بها بالأمصال المضادة لكورونا مثل شرم الشيخ والغردقة، لا يُسمح للعمالة غير الحاصلة على التطعيم من التعامل المباشر مع النزلاء، لافتا إلى أن جميع العاملين بالفنادق يعلمون جيدا ان الحصول على التطعيم يمثل أمان وحماية لهم وللنزلاء المصريين والأجانب في آن واحد.

قرار منع دخول غير المحصنين للفنادق قد يصدر العام المقبل

ومن جهته، توقع هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن يصدر قرار حكومي قبل منتصف العام المقبل يمنع دخول المواطنين المصريين غير الحاصلين على التطعيم إلى المنشآت السياحية والفندقية، أسوة بما يتم في غالبية دول العالم، موضحا أن هذا القرار متوقع ومنتظر في ظل بدء الحكومة حملة لتطعيم أعداد كبيرة من المواطنين خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من حصول العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والإسكندرية والساحل الشمالي على جرعتي التطعيم بمصل كورونا، كما حصل أيضا العاملون بفنادق الأقصر وأسوان على الجرعة الأولى من التطعيم، فيما يتم حاليا تطعيم العاملين بفنادق القاهرة الكبرى.