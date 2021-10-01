9 مراكز شباب بالقاهرة تستقبل الطلاب للحصول على لقاح كورونا دون تسجيل

أعلنت مديرية الصحة بالقاهرة، عن فتح 9 مراكز للشباب بالعاصمة، أمام طلاب الجامعات لتسهيل مسألة تلقي لقاح فيروس كورونا على الفور، دون الحاجة إلى تسجيل البيانات على موقع الوزارة، حيث من يحضر يحصل على المصل في نفس الوقت بالنسبة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية، وعلى جميع طلاب الجامعة التوجه إلى أقرب مركز شباب تم تحديده بالقاهرة، للتسجيل والتطعيم الفوري دون الحاجة إلى التسجيل، مسبقًا على الموقع الإلكتروني، وذلك ضمن استعدادات وزارة الصحة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

تلقي لقاح كورونا دون تسجيل مسبق

وأِشارت إلى أن مراكز الشباب التى تم تحديدها بالقاهرة لتلقي لقاح كورونا دون تسجيل لطلاب الجامعات بالقاهرة هى مركز شباب الخليفة، و مركز شباب البساتين، و مركز شباب حلوان، و مركز شباب دار السلام.، و مركز شباب عين شمس، ومركز شباب روض الفرج، و مركز شباب وسط، ومركز شباب المطرية، ومركز شباب بولاق.

تطعيم الطلاب استعدادا للعام الدراسي

ودعت وزارة الصحة كل طلاب الجامعات والمعاهد العليا بسرعة التوجه إلى مراكز التطعيمات لتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الطلاب، حيث تم اعلان انتظام العملية التعليمية فى الجامعات والمدارس بالعام الدراسى الجديد، و إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا مجانًا لجميع طلاب الجامعات.

ومن المقرر إطلاق التطبيق الإلكتروني، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وذلك لإبراز الموقف من التطعيم لحصر من حصل على اللقاح من عدمه، من خلال 3 ألوان، فاللون الأحمر، يؤكد حصول الطالب على لقاح فيروس كورونا، واللون الأصفر يوضح أن الطالب حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر يشير إلى أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.