افتتاح مسجدين جديدين بالطود بالأقصر بحضور المحافظ ووكيل الأوقاف «صور»

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين بمركز الطود، شرقي المحافظة، وحضر افتتاح المسجد الأول، وهو مسجد المصطفى، بمنطقة العبور بقرية العديسات قبلي، بمركز ومدينة الطود، محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وكذلك رئيس مدينة الطود، الدكتور محمود رزق، فضلًا عن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وهم بهجت الصن، ووائل زكريا الأمير، ومحمد عطا الله، بحضور مساعد مدير الأمن، اللواء محمود فاروق.

المحافظ يشهد شعائر صلاة الجمعة

وشهد افتتاح المسجد الشيخ محمود عبد العظيم، مدير إدارة أوقاف الطود شرق الأقصر، ونائب رئيس مدينة الطود، علي سيد، فضلًا عن عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي قرية الطود شرقي محافظة الأقصر، حيث تم مراعاة، الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الحفل.

وأدى محافظ الأقصر، ومساعد مدير الأمن وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، شعائر صلاة الجمعة، حيث تم إلقاء الخطبة من قبل وكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبد الدايم، تحت عنوان «إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبو حنيفة نموذجا»، وعقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة، هنأ المحافظ أهالي قرية ومدينة الطود بمناسبة إفتتاح المسجد الجديد.

افتتاح مسجد عمر بن الخطاب

من جانبه، أوضح، وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سيد عبد الدايم، أنه تم في مدينة الطود افتتاح مسجد آخر في نفس اليوم، وهو مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان، حيث ألقى خطبة الجمعة في المسجد الجديد الشيخ صلاح نوار، وكيل مديرية أوقاف الأقصر، لافتًا، إلى أن كلا المسجدين من المساجد الجديدة التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها بحضور الشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة بالمديرية.