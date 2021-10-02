سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 2-10-2021

أسعار المعدن الأصفر تعد من أكثر الكلمات بحثا ومتابعة بشكل لحظي، إذ يهتم بها العديد من الأشخاص، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي، سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد أكثر رواجا بين المواطنين في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في إطار ما تقدمه للقراء من خدمات على مدار الساعة، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وعياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر الجاري، التي انخفضت بشكل طفيف.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 869 و871 جنيهًا، بعد أن سجل أمس الخميس سعرا تراوح بين 865 و867 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم السبت، بين 757 و759 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 649 و651 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6056 و6072 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 875.21 جنيه، 55.74 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 765.82 جنيه، 48.77 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 656.42 جنيه، 41.80 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

أسعار الذهب ستعاود الارتفاع مرة أخرى

وكان قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، في مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الثلاثاء الماضي، إن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع مرة أخرى.