ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة وتداول 4360 حاوية في 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الأربعاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 28 سفينة متنوعة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تداول 4360 حاوية مكافئة، ما بين حركة الصادر والوارد والترانزيت.

وأوضحت هيئة ميناء دمياط، في بيان قبل قليل، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37300 طن، تشمل 17600 طن فوسفات، و3000 طن رمل، و1900 طن أسمنت، و3100 طن كسب فول صويا، و11700 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29599 طن، تشمل 1200 طن قمح، و4684 طن حديد، و5300 طن خردة، و315 طن فول صويا، و100 طن نواتج، و18000 طن ناتج حرق أفران.

1058 حاوية مكافئة إجمالي حركة الصادر من الحاويات

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1058 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بقدونس وخرشوف وورق عنب وبطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بردقوش وبصل وحبة البركة وبرسيم وريحان وزيتون وشمر)، وفواكه (رمان وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسنغافورة وإيطاليا وبلجيكا وإنجلترا وهولندا وألمانيا وأمريكا وإسبانيا وفرنسا، فيما بلغ عدد الحاويات الوارد 576 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2726 حاوية مكافئة.

114 ألف طن قمح رصيد صومعة القطاع العام بميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 114023 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93309 طناً، كما غادر الميناء عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3937 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بالإضافة إلى قطار واحد غادر ميناء دمياط، بعد تفريغ 25 حاوية، سعة 40 قدماً، استقبله الميناء قادماً من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4352 شاحنة.