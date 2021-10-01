لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية

ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة 2021 الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، من أجل معرفة الكلية التي سيلتحقون بها مع بداية العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، لذا تستعرض «الوطن» لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية

ويمكن لكل طلاب الثانوية العامة التعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على لينك النتيجة، حيث يمكنهم الحصول على النتيجة بالمجان فور الإعلان عنها رسميا، واعتمادها من جانب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أغلقت باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الثالثة يوم الإثنين الماضي الموافق 27 من شهر سبتمبر الماضي، لينتظر بعدها الطلاب إعلان النتيجة رسميا من خلال بوابة الحكومة المصرية، كما كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ستظهر خلال ساعات.

التعليم العالي: إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة سابقة لـ «الوطن» أنه سوف يتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لجميع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وهم من نجحوا في امتحانات الثانوية العامة سواء في الدور الأول أو الثاني خلال مدة 48 ساعة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية، والتي ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة عبر لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

كما أكدت المصادر إلى أنه بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 منة خلال بوابة الحكومة المصرية، يجب على الطلاب الذين سجلوا الرغبات التوجه بعد مدة 48 ساعة إلى الجامعات التي ترشحوا إليها من أجل تقديم كل الأوراق والمستنجات المطلوبة من أجل الالتحاق بالكلية.