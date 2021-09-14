كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021، مؤكدة أنه جرى إعلان النتيجة منذ قليل، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة، لافتة إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة سيبدأ قريباً.

نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. ظهرت الآن

وأضافت الوزارة، أن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021، يتيح للطالب النتيجة وكافة البيانات الخاصة به، موضحة أنه يجب على الطالب طباعة النتيجة وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية التي جرى ترشيحه لها، لافتة إلى أنه جرى إعلان جميع الكليات التي بها أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2021

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة.

- الضغط على خانة «الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب».

- تظهر نتيجة تقليل الاغتراب بالكلية التي جرى ترشيح الطالب لها.

- يقوم الطالب بطباعة استمارة الترشيح.

- تسليم استمارة الترشيح للكلية ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنه جرى إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالتنسيق الإلكتروني والقبول بالمعاهد مع إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021، مؤكدة أن قواعد القبول بالمعاهد العليا التابعة للجامعات تتمثل في التالي:

- القبول بمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر- جامعة أسيوط، حسب رغبة الطالب ولا يخضع لنظام التوزيع الجغرافي والإقليمي.

- القبول بالكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية المتوسطة) التابعة لوزارة التعليم العالي.

- المعاهد الفنية التجارية والمعاهد الفنية الصناعية المتناظرة يجري القبول بها جغرافياً من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة حيث يبدي الطالب الرغبة أولا في المعهد الكائن في المحافظة الحاصل منها على الثانوية العامة ثم باقي المعاهد في المحافظات الأخرى.

- القبول بالمعهد الفني للصناعات المتطورة بمدينة السلام – النهضة- القاهرة، حسب رغبة الطالب وخارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

- المعاهد الفنية للخدمة الاجتماعية والمعاهد الفنية للآثار والمعاهد الفنية للسياحة والفنادق والمعاهد الفنية الصناعية غير المتناظرة (المتخصصة) يجري القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.