شاب ينهي حياته بتناول «حبة الغلة» في ظروف غامضة بالزاوية الحمراء  

أنهى شاب حياته بتناول حبة حفظ الغلال، في ظروف غامضة، بمنطقة الزاوية الحمراء في محافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من أحد المستشفيات بوفاة شاب، والاشتباه في تناوله مادة سامة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «م.م 35 سنة»، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو جسمه من أي صابات ظاهرية، وبسؤال أسرته عن ملابسات الواقعة أكدوا أنه تناول حبة حفظ الغلال بغرض التخلص من حياته وأنهم لا يعلمون الدافع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي: تناول مادة سامة وراء وفاة الشاب

وقال مصدر بالطب الشرعي إنه بعد إجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بناءً على قرار النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة، تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه، متابعًا أنه تبين من خلال مناظرة الجثة أنها تخلو من أية إصابات ظاهرية تؤدي إلى الوفاة، وتشريحها تبين أنه توفي بتناول مادة سامة، وتم أخذ عينات معوية من الجثة وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وبيان سبب الوفاة، وأوضح المصدر أنه تم كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة، وجار إرساله إلى النيابة العامة.