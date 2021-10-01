فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021.. كيفية الاستعلام وطرق الدفع

بدأ الكثيرون في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، مثلما يحدث مع بداية كل شهر، لدفع وتسديد قيمة الفاتورة المستحقة عليهم لشركة المصرية للاتصالات.

وتستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، وطرق سداد الفاتورة من المنزل.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر، من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط.

وبعدها إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على «اظهر الفواتير»، فتظهر الفواتير المستحقة.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالشركة على «19777»، ثم اتباع الخطوات الخاصة بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

توجد عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وهي:

1- من خلال منافذ شركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية.

2- يمكن السداد من خلال منافذ فوري، أمان، خدماتي، مصاري، ومكاتب البريد المصري.

3- كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على «اظهر الفواتير»، وللدفع يتم الضغط على «اختر» للسداد وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على «سدد»، وبعدها اختيار طريقة الدفع سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.

وتيسيرا على عملائها، تمنح شركة المصرية للاتصالات، مهلة شهر لسداد الفاتورة، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، وبعد مرور شهر آخر دون سداد العميل للفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت، وإذا استمر الأمر يجري رفع الخدمة نهائيا.