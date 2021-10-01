إصابة 5 في تصادم دراجة بخارية بسيارة جنوبي بني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة- أسيوط» الزراعي، بدائرة قرية سدس، التابعة لمركز ببا جنوبي محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ببا المركزي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بإصابة 5 أشخاص في حادث

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بدائري قرية سدس بمركز ببا، الذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث دائري ببا

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين وهم: مصطفى محمد علي 25 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، سيد ربيع سيد 25 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد ربيع الجمال 18 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، محمد نادي عبد الرحمن 19 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وهاني شعبان محمد 19 سنة، مصابا جروح وسحجات بالجسم، جميعهم مقيمين بمركز الفشن.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف.