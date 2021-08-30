تنسيق جامعة بدر 2021.. الحد الأدنى 55%

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق جامعة بدر 2021، وذلك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن التنسيق يبدأ غدًا الثلاثاء ويستمر لمدة خمسة أيام.

وأضافت الوزارة أن تنسيق جامعة بدر 2021 أعلن ضمن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة، مؤكدة أن التنسيق يتم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بالتنسيق.

تعرف على تنسيق جامعة بدر 2021

وتابعت الوزارة، أن تنسيق جامعة بدر 2021 تم إعلانه ضمن تنسيق الجامعات الخاصة ويتم رصده في السطور التالية:

- كلية الصيدلة 83%.

- كلية الطب البيطري 77%.

- كلية الطب البشري 87%.

- كلية طب الأسنان 85%.

- كلية العلاج الطبيعي 83%.

- كلية الهندسة 75%.

- كلية العلوم الأساسية 60%.

- كلية الفنون 64%.

- كلية علوم الحاسب 68%.

- كلية الزراعة 55%.

- كلية الحقوق 55%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 65%.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 65%.

- كلية الإعلام 60%.

- كلية اللغات والترجمة 60%.

- كلية الاقتصاد والإدارة 58%.

- كلية التربية 55%.

- كلية السياحة 55%.

تعرف على قائمة الجامعات الخاصة

- جامعة مصر الدولية.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة المستقبل.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديث.

- جامعة الأهرام الكندية.

- الجامعة المصرية الروسية.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

- الجامعة الفرنسية في مصر.

- جامعة 6 أكتوبر.

- جامعة النهضة.

- الجامعة البريطانية فى مصر.

- جامعة سيناء بالعريش.

- جامعة فاروس.

- الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

- جامعة هليوبوليس.

- جامعة سيناء بالقنطرة.

- جامعة النيل.

- جامعة بدر.

- جامعة دراية.

- الجامعة المصرية الصينية.

- جامعة سفنكس.

- جامعة ميريت.

- جامعة السلام.

- جامعة الجيزة الجديدة.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- جامعة حورس.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن التنسيق يتم إلكترونيا، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 9 سبتمبر المقبل، لافته إلى أنها حريصة على متابعة مستجدات التنسيق في جميع الجامعات، لافته إلى أنه جاري الاستعداد للعام الدراسي الجديد.