منى الشاذلي لصناع حكاية «غالية»: «ممكن تحبوا أون لاين؟»

وجّهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالًا إلى صُناع حكاية «غالية»، من مسلسل «زي القمر»، حول هل يُمكن أن يعشوا قصة حب «أون لاين» أم لا؟، فأكدوا أنهم قد يوافقون على ذلك في مرحلة محددة من العلاقة.

أهمية التعارف الحقيقي

وقال أحمد حسني، أحد مؤلفي المسلسل في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة: «ممكن أن تكون البداية من التعارف على الإنترنت ولكن فيما بعد يجب التعارف عن طريق الواقع، لأنه يجب معرفة كل تفاصيل الطرف الآخر، وحتى الصفات السلبية فيه».

التعارف على الإنترنت

أما أحمد فرغلي، أحد مؤلفي المسلسل، فقال إنه ليس ضد التعارف على الإنترنت، ولكن يكون الأمر مجرد بدايات، وفيما بعد يجب التعارف والدخول في مرحلة تعايش، «لأن التعايش بيعمل اختلاف، والاختلاف هو اللي بيخلي العلاقة تكمل ويكون فيها حب، وإحنا لو مختلفناش مش هنقدر نقيم الحب بينا عامل إزاي، أنا لازم أختلف عشان أحس إني بحبه وأقدر أعدي الحاجات دي، لكن لو كل حاجة سعيدة مبنحسش إن الموضوع هو ده».

مها سليم: لازم نرجع حقيقيين ونسيب الموبايل والكمبيوتر

منتجة العمل، مها سليم، قالت إن «الاتصال من خلال الرسائل تخلق العديد من المشاكل، وممكن أكون ماشية في الشارع ومتوترة وأبعت رسالة صوتية لحد معين، وهو يفتكر إني بزعقله، إحنا لازم نكون بني آمين شوية، ونسيب الموبايل والكومبيوتر شوية، وأنا محبش أخش في تجربة زي دي مستقبلًا، ولا أحب بنتي تخش في تجربة زي دي، لازم نرجع حقيقيين تاني».

وتابعت «سليم»، أنها يجب أن تحب الحكاية حتى تستطيع أن تقدمها، ولكن في حدوتة «سبق الإصرار» من مسلسل «زي القمر»، شعرت أنها لمستها، وتخاطب كل الأعمار، وأيضًا أحبت الحدوتة التي لعبت بطولتها الفنانة إلهام شاهين، والحكايات المقبلة ستكون بها حكايات جميلة جدا، لافتة إلى أنها في بداية حياتها وقعت بالفعل في تجربة «حب أون لاين» ولكن لا تريد تكرارها.