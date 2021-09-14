خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي في دبي لتصوير فيلم «في القلب»

توجه فريق عمل فيلم «في القلب» إلى دولة الإمارات؛ لتصوير بعض مشاهد العمل في دبي، حسب الصورة التي نشرتها الفنانة منة فضالي، لفريق العمل عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وتأكيدها أن الفيلم الجديد سينال إعجاب الجمهور.

منة فضالي عن فيلم «في القلب»: هنكسر الدنيا

ونشرت الفنانة منة فضالي، صورة تجمعها وأبطال الفيلم خالد سليم، نسرين طافش، توني ماهر، والمخرج مرقس عادل، عبر حسابها بـ«انستجرام» معلّقة عليها بقولها: إحنا بنكسر الدنيا، يا لهوي على التواضع، إن شاء الله بنعمل فيلم يجنن، إن شاء الله يعجبكم، دعواتكم.

وأشارت منة فضالي إلى فيلم «في القلب» يتم تصوير مشاهده بين مصر ودبي بقولها: فيلم في القلب، مصر دبي، خالد سليم، نسرين طافش، توني ماهر، دكتور مرقس عادل.

فيلم «في القلب» انطلق تصويره في شهر أغسطس الماضي

فيلم «في القلب» الذي بدأ تصويره في شهر أغسطس الماضي، يجمع عددًا من النجوم أبرزهم خالد سليم، نسرين طافش، منة فضالي، سوسن بدر، هالة فاخر، توني ماهر، إنجي كيوان، سيناريو وحوار سمير ياسر، معالجة درامية، محمد حسين ألمظ وعادل مرسي، وإخراج مرقس عادل.

ومع انطلاق تصوير فيلم «في القلب» كتبت نسرين طافش عبر حسابها بـ«انستجرام»: القصة جديدة ومختلفة وجميلة جدًا، يارب تعجبكم وتدخل قلوبكم زي مادخلت قلبي.