«إسراء» تقاضي منة فضالي بتهمة النصب.. والفنانة: لا تعليق

حررت إسراء ريان، صاحبة إحدى الصفحات التجارية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الإنستجرام»، محضرا ضد الفنانة منة فضالي برقم 3501 لسنة 21 إداري قسم ثالث أكتوبر، تتهمها فيه بالنصب عليها وإخلالها بالاتفاق معها على عمل دعاية لملابسها مقابل الحصول على عدد من قطع الملابس.

إسراء ريان تتهم منة فضالي بالنصب عليها

وتعود الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حين اتفقت الفتاة إسراء ريان مع الفنانة منة فضالي على أن ترسل لها 4 قطع من الملابس، وهي عبارة عن: فستانين، وجزمة وشنطة، مقابل قيام فضالي بالدعايا لها، حيث تم الاتفاق بينهما عبر صفحتيهما الخاصة على موقع «إنستجرام».

وقالت ريان لـ«الوطن»: «عملت توكيل للمحامي، حتى نتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الفنانة منة فضالي»، مشيرة في حديثها إلى رقم المحضر، قائلة: «المحضر برقم 3501 لسنة 21 إداري قسم ثالث أكتوبر».

ويذكر أن ريان اتهمت فضالي بالنصب عليها، كما حذرت المتابعين من عدم التعامل مع الفنانة تجارياً، قائلة: «تم الاتفاق بيني وبين الفنانة منة فضالي على أن تأخذ مني هدايا وهي 4 قطع من الملابس، وهي عبارة عن: فستانين، وجزمة، وشنطة، مقابل أن تقوم بالدعايا لي وذلك عبر صفحتها على موقع إنستجرام».

وتابعت ريان: «وعندما استلمت منة فضالي الهدايا، لم تعد ترد علي، وظللت أرسل لها لمدة شهر، ولكنها لم تجب، حتى قامت بتنزيل فيديو عيد ميلادها، وهي تظهر به مرتدية فستانا أرسلته لها، ما أثار استفزازي، وأرسلت لها مرة أخرى، لترد علي منكرة ما أخذته».

ريان تطلب تنفيذ الاتفاق.. وفضالي تنكر

وأشارت ريان إلى أنها طلبت من فضالي تنفيذ الاتفاق قائلة: «طلبت منها تعملي ريفيو مقابل الملابس التي حصلت عليها، قالتلي أنا مخدتش حاجة منك، ولو عايزة ريفيو أنا باخد فلوس عليه».

الفنانة منة فضالي: لا تعليق

ورداً على كل ما قالته الفتاة صاحبة المشكلة، تواصلت «الوطن» مع الفنانة منة فضالي لمعرفة تفاصيل هذا الأمر من ناحيتها، وجاء ردها نصاً: «لا تعليق».